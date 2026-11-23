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23.11.2026 10:02:22
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zurich Insurance-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zurich Insurance gewesen.
Am 23.11.2021 wurden Zurich Insurance-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 393.70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investierten, hätten nun 0.254 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zurich Insurance-Papiers auf 633.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 160.88 CHF wert. Damit wäre die Investition um 60.88 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Zurich Insurance belief sich jüngst auf 93.14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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