Hypoport 75.75 CHF 1.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Frage sei, ob durch mehr Marktanteil Gegenwind durch höhere Zinsen ausgeglichen werden könne, schrieb Olivia Pulvermacher in einer Studie am Mittwoch. Volumenrückgänge des Finanzdienstleisters auf der Plattform Europace seien Vorzieheffekten geschuldet./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.