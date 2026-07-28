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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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29.07.2026 12:49:52

Hypoport SE Buy

Hypoport
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Frage sei, ob durch mehr Marktanteil Gegenwind durch höhere Zinsen ausgeglichen werden könne, schrieb Olivia Pulvermacher in einer Studie am Mittwoch. Volumenrückgänge des Finanzdienstleisters auf der Plattform Europace seien Vorzieheffekten geschuldet./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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81.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
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