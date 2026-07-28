Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal von 160 auf 153 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Frage sei, ob durch mehr Marktanteil Gegenwind durch höhere Zinsen ausgeglichen werden könne, schrieb Olivia Pulvermacher in einer Studie am Mittwoch. Volumenrückgänge des Finanzdienstleisters auf der Plattform Europace seien Vorzieheffekten geschuldet./rob/bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.85 €
|
Abst. Kursziel*:
89.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88.08%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
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