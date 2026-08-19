DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Continental-Anteile an diesem Tag 76.57 EUR wert. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 130.594 Continental-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 8’867.34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67.90 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11.33 Prozent abgenommen.

Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch