MDAX-Titel Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 19.08.2016 wurde die Aurubis-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aurubis-Aktie an diesem Tag 47.80 EUR wert. Bei einem Aurubis-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 209.227 Aurubis-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 165.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34’627.05 EUR wert. Mit einer Performance von +246.27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Aurubis jüngst 7.44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch