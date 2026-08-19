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Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329

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Logitech-Investment 19.08.2026 10:02:14

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Logitech-Investment verdienen können.

Logitech
80.50 CHF -1.05%
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Heute vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Logitech-Aktie an diesem Tag 21.25 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.059 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 80.32 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’779.76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 277.98 Prozent vermehrt.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.86 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.45 17.12.2027 139789169
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Long 402.3 18.09.2026 151031448
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8186 18.06.2027 157230591
Short 11.5171 18.06.2027 157230590
Short 201.55 18.09.2026 148619863
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.45 10.81 155101940
Long 12.2152 5.31 158464402
Long 22.3944 1.49 158568860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3984 11.81 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.38 124331619
Long 8 -12.91 152125108
Long 12 -8.76 158245074
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

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