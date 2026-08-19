Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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19.08.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Titel Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Logitech-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Logitech-Aktie an diesem Tag 21.25 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47.059 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 80.32 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’779.76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 277.98 Prozent vermehrt.
Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.86 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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