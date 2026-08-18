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Index-Performance im Fokus 18.08.2026 17:58:12

XETRA-Handel SDAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel SDAX schlussendlich im Minus

Der SDAX zeigte sich am zweiten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Mutares
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Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Minus von 0.40 Prozent auf 18’413.15 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94.727 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.309 Prozent leichter bei 18’429.26 Punkten in den Handel, nach 18’486.32 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18’542.49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’395.86 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 18’250.65 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Stand von 18’429.44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’031.47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6.09 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell 1&1 (+ 8.34 Prozent auf 20.65 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 7.25 Prozent auf 56.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.38 Prozent auf 32.14 EUR), Südzucker (+ 3.27 Prozent auf 12.00 EUR) und ATOSS Software (+ 3.00 Prozent auf 92.70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen LPKF Laser Electronics (-7.97 Prozent auf 13.85 EUR), Einhell Germany vz (-5.87 Prozent auf 70.60 EUR), Vincorion (-5.36 Prozent auf 21.36 EUR), Hypoport SE (-5.31 Prozent auf 82.00 EUR) und OHB SE (-5.27 Prozent auf 251.50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’455’586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 5.403 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.35 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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