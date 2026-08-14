Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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14.08.2026 15:12:40
Hypoport-Aktie vor neuem Impuls: Aktienrückkauf startet am Montag
Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.
Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.
DOW JONES
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