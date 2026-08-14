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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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Rückkaufprogramm 14.08.2026 15:12:40

Hypoport-Aktie vor neuem Impuls: Aktienrückkauf startet am Montag

Hypoport-Aktie vor neuem Impuls: Aktienrückkauf startet am Montag

Der Finanzdienstleister Hypoport beginnt sein vor zwei Tagen angekündigtes Aktienrückkaufprogramm bereits am kommenden Montag.

Hypoport
80.50 CHF 2.95%
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Bis spätestens 30. Oktober sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro erworben werden, wie Hypoport mitteilte. Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 11. August wären das bis zu 119.976 Stückaktien.

Die Hypoport-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,71 Prozent höher bei 85,35 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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