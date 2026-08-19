Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’351 0.2%  SPI 20’190 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’122 0.0%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’478 0.2%  Gold 4’370 0.8%  Bitcoin 52’258 -0.6%  Dollar 0.8104 -0.2%  Öl 92.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Geberit3017040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnendes RWE-Investment? 19.08.2026 10:02:14

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen RWE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

RWE
54.12 CHF -2.11%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit RWE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260.756 RWE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 15’149.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 51.50 Prozent.

Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 46.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RWE AG St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten