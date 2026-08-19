DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit RWE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.35 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260.756 RWE-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 15’149.93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.10 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 51.50 Prozent.

Der Börsenwert von RWE belief sich jüngst auf 46.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch