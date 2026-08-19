Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
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19.08.2026 08:21:32
Heidelberger Druckmaschinen Buy
Heidelberger Druckmaschinen
1.25 CHF -4.57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck mit einem Kursziel von 1,80 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei der gewohnt schwache Start ins Jahr gewesen, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch. Der Auftragseingang sei jedoch ordentlich./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberger Druckmaschinen AG Buy
|
Unternehmen:
Heidelberger Druckmaschinen AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.35 €
|
Abst. Kursziel*:
33.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.83%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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