Orange Aktie 720128 / FR0000133308
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19.08.2026 10:02:14
CAC 40-Titel Orange-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Orange-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Orange-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Orange-Anteile bei 10.26 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 974.279 Orange-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.08.2026 15’763.83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.18 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57.64 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Orange betrug jüngst 43.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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