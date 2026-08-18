Handel in Frankfurt: SDAX notiert am Nachmittag im Plus

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.10 Prozent stärker bei 18’504.82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94.727 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.309 Prozent auf 18’429.26 Punkte an der Kurstafel, nach 18’486.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’424.90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’542.49 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’250.65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’429.44 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der SDAX mit 17’031.47 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.62 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ASTA Energy Solutions (+ 8.02 Prozent auf 56.60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.57 Prozent auf 32.20 EUR), 1&1 (+ 5.46 Prozent auf 20.10 EUR), JOST Werke (+ 3.41 Prozent auf 57.70 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3.13 Prozent auf 67.55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-6.98 Prozent auf 14.00 EUR), Hypoport SE (-4.85 Prozent auf 82.40 EUR), HelloFresh (-4.14 Prozent auf 2.94 EUR), Einhell Germany vz (-4.13 Prozent auf 71.90 EUR) und Vincorion (-4.12 Prozent auf 21.64 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1’205’819 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die OHB SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.403 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.35 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch