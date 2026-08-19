Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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|Lukratives Siemens-Investment?
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19.08.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Siemens-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Siemens-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Siemens-Anteile betrug an diesem Tag 96.46 EUR. Bei einem Siemens-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103.674 Siemens-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 275.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’593.30 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 185.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 215.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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