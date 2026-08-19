SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie betrug an diesem Tag 137.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.257 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’532.66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 211.20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 53.27 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 25.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch