Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
19.08.2026 10:02:14
SMI-Papier Kühne + Nagel International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kühne + Nagel International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Kühne + Nagel International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Kühne + Nagel International-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Kühne + Nagel International-Aktie betrug an diesem Tag 137.80 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Kühne + Nagel International-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.257 Kühne + Nagel International-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 1’532.66 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 211.20 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 53.27 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Kühne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 25.41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
09:29
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Anleger schicken Kühne + Nagel International am Dienstagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SMI aktuell: SMI bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)