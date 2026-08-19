OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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19.08.2026 10:02:14
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem OMV-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die OMV-Anteile bei 25.12 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 3.982 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 67.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 268.96 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 168.96 Prozent gesteigert.
Am Markt war OMV jüngst 21.56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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