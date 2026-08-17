Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85.70 €
|
Abst. Kursziel*:
115.87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
115.37%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hypoport SE
|
14.08.26
|Hypoport-Aktie vor neuem Impuls: Aktienrückkauf startet am Montag (Dow Jones)
|
14.08.26
|EQS-News: Hypoport startet Aktienrückkaufprogramm (EQS Group)
|
14.08.26
|EQS-News: Hypoport Initiates Share Buyback Programme (EQS Group)
|
13.08.26
|Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt (Dow Jones)
|
13.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschliesst Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 10 Millionen Euro (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE resolves share buyback programme with a volume of up to EUR 10 million (EQS Group)
|
11.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Hypoport SE
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
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|Deutsche Bank AG
|11.08.26
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|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|29.07.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Hypoport SE
|79.35
|-0.75%
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|07:35
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|07:18
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|07:13
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|07:07
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