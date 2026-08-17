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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

79.35
CHF
-0.60
CHF
-0.75 %
17.08.2026
SWX
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18.08.2026 07:18:27

Hypoport SE Buy

Hypoport
81.08 CHF 0.90%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hypoport von 190 auf 185 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Segment Europace für Hypothekenkredite wachse schneller als ein schwacher deutscher Gesamtmarkt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier gewinne Hypoport nach wie vor Marktanteile. Die Zielsenkung reflektiere allerdings ein insgesamt schwächeres Marktumfeld./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
185.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.70 € 		Abst. Kursziel*:
115.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
115.37%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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