Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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19.08.2026 10:02:14
TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bechtle von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde die Bechtle-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 44.64 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22.401 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 787.63 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35.16 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21.24 Prozent.
Der Börsenwert von Bechtle belief sich jüngst auf 4.38 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Das Bechtle-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 30.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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