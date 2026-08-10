Hypoport 77.58 CHF -3.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe eine insgesamt solide Entwicklung im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick erscheine nach wie vor gut erreichbar./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.