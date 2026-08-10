Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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11.08.2026 10:17:41
Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe eine insgesamt solide Entwicklung im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick erscheine nach wie vor gut erreichbar./rob/edh/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
134.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.15 €
|
Abst. Kursziel*:
59.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60.67%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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