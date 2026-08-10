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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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11.08.2026 10:17:41

Hypoport SE Buy

Hypoport
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe eine insgesamt solide Entwicklung im ersten Halbjahr verzeichnet, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick erscheine nach wie vor gut erreichbar./rob/edh/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
134.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84.15 € 		Abst. Kursziel*:
59.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.67%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
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10:17 Hypoport Buy Warburg Research
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