HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1200 Pence belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe den Analystenkonsens erfüllt, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz dürfte der Fokus in Zeiten des Nahost-Konflikts auf der Risikokostenprognose liegen, aber auch auf Aussagen zum Effekt höherer Zinsen und den Gebühreneinnahmen./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Sector Perform
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.75 £
|
Abst. Kursziel*:
-5.87%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.96%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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