FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagnachmittag im Aufwind

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.14 Prozent auf 10’878.09 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.264 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0.003 Prozent höher bei 10’862.85 Punkten, nach 10’862.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10’825.39 Punkte, das Tageshoch hingegen 10’886.87 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’497.29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’269.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der FTSE 100 9’129.71 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.32 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 2.99 Prozent auf 41.96 GBP), StJamess Place (+ 2.50 Prozent auf 11.69 GBP), Compass Group (+ 2.40 Prozent auf 32.89 USD), IG Group (+ 1.62 Prozent auf 13.82 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1.54 Prozent auf 4.43 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-5.42 Prozent auf 72.35 GBP), Legal General (-4.06 Prozent auf 2.99 GBP), M&G (-3.12 Prozent auf 3.51 GBP), Standard Life (-3.03 Prozent auf 9.04 GBP) und JD Sports Fashion (-2.78 Prozent auf 0.92 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 52’321’544 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307.587 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch