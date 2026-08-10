Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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10.08.2026 12:26:11
Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
Der FTSE 100 notiert am Montagmittag im Minus.
Am Montag tendiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.22 Prozent leichter bei 10’877.38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.256 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent fester bei 10’901.09 Punkten in den Handel, nach 10’901.09 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’859.06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 10’910.87 Einheiten.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’497.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’233.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9’095.73 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.31 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.
FTSE 100-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 2.26 Prozent auf 5.70 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2.07 Prozent auf 49.38 EUR), Fresnillo (+ 1.92 Prozent auf 29.19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.68 Prozent auf 14.20 GBP) und Melrose Industries (+ 1.38 Prozent auf 4.92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Coca-Cola HBC (-3.58 Prozent auf 47.82 GBP), GSK (-2.27 Prozent auf 19.16 GBP), Admiral Group (-2.03 Prozent auf 38.07 GBP), BAT (-1.81 Prozent auf 43.41 GBP) und Imperial Brands (-1.61 Prozent auf 27.46 GBP).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 12’694’185 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 306.904 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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