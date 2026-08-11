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Index-Performance im Blick 11.08.2026 17:58:11

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Handelsende

Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Handelsende

In London standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

M&G
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Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 10’844.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.264 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.003 Prozent auf 10’862.85 Punkte an der Kurstafel, nach 10’862.50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10’825.39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’893.22 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’497.29 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 10’269.43 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 11.08.2025, bei 9’129.71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.97 Prozent nach oben. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit StJamess Place (+ 3.20 Prozent auf 11.77 GBP), Compass Group (+ 2.83 Prozent auf 33.03 USD), Endeavour Mining (+ 2.68 Prozent auf 41.83 GBP), Entain (+ 2.36 Prozent auf 5.55 GBP) und IG Group (+ 2.21 Prozent auf 13.90 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Spirax-Sarco Engineering (-5.56 Prozent auf 72.25 GBP), M&G (-3.31 Prozent auf 3.50 GBP), Standard Life (-3.27 Prozent auf 9.02 GBP), Legal General (-3.08 Prozent auf 3.02 GBP) und Prudential (-2.88 Prozent auf 10.13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 98’065’033 Aktien gehandelt. Mit 307.587 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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