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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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04.08.2026 08:51:21

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank am Dienstag in einer ersten Reaktion ein gutes Jahresviertel. Die Umstrukturierung habe sich ausgezahlt, der Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung. Angesichts dessen überrasche es, dass der Aktienrückkauf nicht umfangreicher ausgefallen sei./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
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