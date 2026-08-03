HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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HSBC Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1520 Pence belassen. Analyst Jason Napier attestierte der britischen Großbank am Dienstag in einer ersten Reaktion ein gutes Jahresviertel. Die Umstrukturierung habe sich ausgezahlt, der Gewinn vor Steuern liege um fünf Prozent über der Konsensschätzung. Angesichts dessen überrasche es, dass der Aktienrückkauf nicht umfangreicher ausgefallen sei./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
|
Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
15.20 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.93 £
|
Abst. Kursziel*:
-4.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.76%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-