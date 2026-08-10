FTSE 100-Titel HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit HSBC-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren HSBC-Anteile an diesem Tag 5.44 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 1’000 GBP in die HSBC-Aktie investiert hat, hat nun 183.722 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’809.48 GBP, da sich der Wert eines HSBC-Papiers am 07.08.2026 auf 15.29 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 180.95 Prozent angezogen.

Alle HSBC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 262.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch