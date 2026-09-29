Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel von 88 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er erwarte ein überzeugendes drittes Quartal mit positiven Mengen- und Preistrends in beiden Geschäftsbereichen, schrieb Thomas Maul in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das verbesserte Wachstums- und Margenprofil werde am Markt nicht ausreichend honoriert, woraus sich eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergebe.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:57 Uhr verlor das Papier 0.2 Prozent auf 73.94 EUR. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 141’903 Henkel vz-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 9.8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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