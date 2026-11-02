HELLA 62.56 CHF -2.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Free Cashflow des Spezialisten für Lichttechnik hätten seine Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Christoph Laskawi in einer Studie am Montag. Es brauche jetzt ein sehr starkes Schlussquartal, um die Jahresziele noch zu erreichen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.