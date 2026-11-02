HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Free Cashflow des Spezialisten für Lichttechnik hätten seine Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Christoph Laskawi in einer Studie am Montag. Es brauche jetzt ein sehr starkes Schlussquartal, um die Jahresziele noch zu erreichen./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67.40 €
|
Abst. Kursziel*:
3.86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.64%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
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30.10.26
|EQS-News: FORVIA HELLA legt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 vor (EQS Group)
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30.10.26
|EQS-News: FORVIA HELLA presents financial results for the first nine months of 2026 (EQS Group)
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29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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29.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
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29.10.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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28.10.26
|EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
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