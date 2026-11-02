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02.11.2026 12:23:53

HELLA GmbHCo Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Sowohl die Ergebnisse als auch der Free Cashflow des Spezialisten für Lichttechnik hätten seine Erwartungen deutlich verfehlt, schrieb Christoph Laskawi in einer Studie am Montag. Es brauche jetzt ein sehr starkes Schlussquartal, um die Jahresziele noch zu erreichen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
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HELLA GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
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68.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
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