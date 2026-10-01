FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Autozulieferers mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Marge dürfte allerdings unterhalb der Prognosespanne für das Gesamtgeschäftsjahr liegen. Er gehe zwar nicht davon aus, dass das Management des Lichttechnikspezialisten am 30. Oktober die Ziele anpassen werde, doch dürfte auf das untere Ende der Margenziele verwiesen werden./ck/gl;