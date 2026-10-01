HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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HELLA GmbHCo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hella auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Christoph Laskawi rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Autozulieferers mit einer soliden Umsatzentwicklung. Die Marge dürfte allerdings unterhalb der Prognosespanne für das Gesamtgeschäftsjahr liegen. Er gehe zwar nicht davon aus, dass das Management des Lichttechnikspezialisten am 30. Oktober die Ziele anpassen werde, doch dürfte auf das untere Ende der Margenziele verwiesen werden./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HELLA GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
HELLA GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.90 €
|
Abst. Kursziel*:
0.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
70.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.14%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA
|
01.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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01.10.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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24.09.26
|MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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17.09.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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10.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
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10.09.26
|MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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03.09.26
|MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA
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|01.07.26
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Aktien in diesem Artikel
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