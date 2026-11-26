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26.11.2026 10:02:03
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren HELLA GmbH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die HELLA GmbH-Aktie bei 60.00 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 166.667 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65.60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’933.33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 9.33 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7.29 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Aktie fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des HELLA GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 27.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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