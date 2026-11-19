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|Lukrative HELLA GmbH-Anlage?
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19.11.2026 10:02:05
MDAX-Papier HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen HELLA GmbH-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 19.11.2023 wurde die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der HELLA GmbH-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 78.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.788 HELLA GmbH-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 850.38 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 18.11.2026 auf 66.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.96 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 7.37 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines HELLA GmbH-Anteils bei 27.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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