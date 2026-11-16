Börse Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück

Am Montag gibt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.11 Prozent auf 30’666.01 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 345.146 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.022 Prozent schwächer bei 30’693.08 Punkten, nach 30’699.96 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’720.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’659.15 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30’656.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 32’464.39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 29’412.36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1.01 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit RENK (+ 1.27 Prozent auf 33.18 EUR), freenet (+ 1.23 Prozent auf 24.74 EUR), CTS Eventim (+ 1.07 Prozent auf 61.65 EUR), HELLA GmbH (+ 1.06 Prozent auf 66.90 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.05 Prozent auf 81.55 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Salzgitter (-2.38 Prozent auf 48.36 EUR), Siltronic (-2.36 Prozent auf 53.70 EUR), AIXTRON SE (-1.90 Prozent auf 31.53 EUR), Aurubis (-1.80 Prozent auf 136.20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.33 Prozent auf 47.66 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 191’983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 40.517 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.17 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch