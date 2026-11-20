Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag am 25. November dürfte vor allem ein Gefühl der Stabilität vermitteln, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Aktien wiesen trotz gutem Lauf einen moderaten Bewertungsabschlag zur Branche auf.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Hannover Rück legte um 12:24 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1.7 Prozent auf 293.60 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 30’345 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 15.9 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:50 / GMT

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