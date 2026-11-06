Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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Hannover Rück Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight" . Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Hannover Rück hält Hossain für überzogen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
305.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
295.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.72%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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