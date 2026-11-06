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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

270.80
CHF
-2.00
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-0.73 %
09:37:37
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06.11.2026 06:25:55

Hannover Rück Underweight

Hannover Rück
270.38 CHF -3.24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück nach der jüngsten Rally bei unverändertem Kursziel von 270 Euro von "Neutral" auf "Underweight" . Die Rückversicherer hätten mit Blick auf die Eigenkapitalrenditen die stärkste Phase der vergangenen dreißig Jahre erlebt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Der weitere Weg werde schwieriger. Er rechnet in der Erneuerungsrunde 2027 mit weiterem Preisdruck. Nach ihrem starken Lauf erscheine die Gesamtrendite der Rückversicherer zudem nicht mehr sonderlich attraktiv im Vergleich zu den Erstversicherern. Die Bewertung der Hannover Rück hält Hossain für überzogen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 20:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
270.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
305.60 € 		Abst. Kursziel*:
-11.65%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
295.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.72%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
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06:25 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
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