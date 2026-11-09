Hannover Rück 266.45 CHF -0.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Rückversicherungsbranche nehme angesichts der sich abschwächenden Marktlage zu, schrieb Michael Christodoulou am Montag. Er ist jedoch überzeugt, dass Hannover Rück diese Herausforderungen gut meistern und steigende Gewinne und Dividenden erzielen kann./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:22 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.