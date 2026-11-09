Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215
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09.11.2026
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10.11.2026 07:18:59
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
266.45 CHF -0.27%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Rückversicherungsbranche nehme angesichts der sich abschwächenden Marktlage zu, schrieb Michael Christodoulou am Montag. Er ist jedoch überzeugt, dass Hannover Rück diese Herausforderungen gut meistern und steigende Gewinne und Dividenden erzielen kann./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
289.20 €
|
Abst. Kursziel*:
17.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
290.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
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