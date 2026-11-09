Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’946 1.0%  SPI 21’033 1.0%  Dow 52’390 2.2%  DAX 26’267 1.7%  Euro 0.9187 -0.1%  EStoxx50 6’290 1.9%  Gold 4’117 -0.6%  Bitcoin 61’058 -0.9%  Dollar 0.8178 -0.2%  Öl 91.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Life1485278Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Henkel-Aktie im Fokus: Konzern rechnet mit höheren Materialpreisen und Umbaukosten
Jungheinrich-Aktie im Fokus: Konzern senkt die Ziele für 2030
Porsche SE-Aktie: Holding schreibt auf VW ab und verbucht Milliardenverlust
EEII-Aktie im Fokus: Exklusivitätsvereinbarung mit Haute Capital Partners geschlossen
AUTO1-Aktie im Fokus: Aufsichtsrat Jörg Pietzner wird neuer Finanzchef
Suche...

Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

259.80
CHF
-0.60
CHF
-0.23 %
09.11.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2026 07:18:59

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
266.45 CHF -0.27%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Druck in der Rückversicherungsbranche nehme angesichts der sich abschwächenden Marktlage zu, schrieb Michael Christodoulou am Montag. Er ist jedoch überzeugt, dass Hannover Rück diese Herausforderungen gut meistern und steigende Gewinne und Dividenden erzielen kann./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
289.20 € 		Abst. Kursziel*:
17.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
290.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Hannover Rück

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:18 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.11.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
09.11.26 Hannover Rück Buy UBS AG
09.11.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen