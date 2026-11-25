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Hannover Rück erwartet für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR und will Gewinn im Strategiezyklus 2027–2029 weiter kontinuierlich steigern



25.11.2026 / 08:00 CET/CEST

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Hannover Rück erwartet für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR und will Gewinn im Strategiezyklus 2027–2029 weiter kontinuierlich steigern

Ausblick 2027: Nettokonzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR, Kapitalanlagerendite von rund 3,8 %

Strategiezyklus 2027–2029 und finanzielle Ambition vorgestellt:

jährliche Eigenkapitalrendite von mindestens 18 %, EBIT-Wachstum mindestens 5 % pro Jahr, Wachstum des Konzerngewinns über den Zyklus oberhalb des EBIT-Wachstums

Strategiezyklus 2024–2026: Ziele deutlich übertroffen

Hannover, 25. November 2026: Die Hannover Rück strebt für das kommende Jahr und den neuen Strategiezyklus 2027–2029 weitere Ergebnissteigerungen an und hat ihre Ziele anlässlich ihres Investorentages vorgestellt.

„Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt”, sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Zudem ermöglichen uns die langjährige Partnerschaft mit unseren Kunden, unsere starke Position im Markt und unsere resiliente Bilanz weiterhin attraktive Geschäftsmöglichkeiten. Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr.”

Ausblick 2027: Weiterer Ergebnisanstieg erwartet

Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet die Hannover Rück einen Nettokonzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. EUR und damit einen Anstieg um rund 7 % gegenüber der Gewinnprognose für 2026.

Im Geschäftsfeld der Schaden-Rückversicherung rechnet die Hannover Rück mit einem währungskursbereinigten Wachstum des Rückversicherungsumsatzes (brutto) im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Schaden-Kostenquote soll unter 85 % liegen. Im Geschäftsfeld der Personen-Rückversicherung soll das Rückversicherungs-Serviceergebnis (netto) rund 975 Mio. EUR erreichen.

Für das gestiegene Kapitalanlagevolumen erwartet die Hannover Rück eine Kapitalanlagerendite von rund 3,8 %.

Die Erreichung des Gewinnziels für 2027 basiert auf der Voraussetzung, dass die Grossschadenbelastung den Erwartungswert von 2,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 2,3 Mrd. EUR) nicht wesentlich übersteigt und es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt.

Strategiezyklus 2027–2029: Ertragskraft ausbauen und Stärken weiterentwickeln

„Die Hannover Rück bleibt ‚somewhat different‘. Unsere neue Strategie fokussiert auf das, was uns bereits heute auszeichnet: unseren Pragmatismus, unseren Kundenfokus sowie unser herausragendes Underwriting und Risikomanagement “, sagte Clemens Jungsthöfel, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. „Für unsere Kunden wollen wir die erste Wahl bleiben. Und auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre sollen langfristig an unserem Erfolg teilhaben.“

Im Strategiezyklus 2027–2029 verfolgt die Hannover Rück weiterhin profitables Wachstum, um die positive Ergebnisentwicklung fortzusetzen. Wachstumspotenziale in der Schaden- und Personen-Rückversicherung sowie ein steigender Ergebnisbeitrag der Kapitalanlagen sollen dazu beitragen. Das schlanke Geschäftsmodell, effizientes Kapitalmanagement, ein konsequenter Fokus auf das Kerngeschäft und eigenverantwortlich handelnde Mitarbeitende bleiben wesentliche Erfolgsfaktoren. Mit dem gezielten Einsatz von Technologie, insbesondere künstlicher Intelligenz, will die Hannover Rück wiederkehrende Prozesse automatisieren, Daten effizienter nutzen und Entscheidungsprozesse ihrer Mitarbeitenden unterstützen. Damit will sie ihre Produktivität weiter steigern und bei weiterem Wachstum schlank und leistungsfähig aufgestellt bleiben.

Aus den strategischen Schwerpunkten leitet die Hannover Rück auf Konzernebene ihre finanzielle Ambition für die kommenden drei Jahre ab: Im kommenden Strategiezyklus strebt sie eine jährliche Eigenkapitalrendite von mindestens 18 % sowie ein durchschnittliches jährliches Wachstum des EBIT von mindestens 5 % an. Das Wachstum des Nettokonzerngewinns sollte ab dem Jahr 2028 aufgrund der Körperschaftsteuerreform in Deutschland oberhalb des EBIT-Wachstums liegen.

Die im letzten Jahr erneuerte Dividendenstrategie bleibt unverändert. Die Ausschüttungsquote soll weiterhin rund 55 % des Nettokonzerngewinns betragen und die Dividende pro Aktie mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen.

Strategiezyklus 2024–2026: Ziele deutlich übertroffen

Auf Basis der bisherigen Entwicklungen hat die Hannover Rück ihre Ziele für den aktuellen Zyklus bereits erreicht oder übertroffen und ist damit auf Kurs, ihn zum Jahresende 2026 erfolgreich abzuschliessen.

Die Hannover Rück hat bis einschliesslich Ende September 2026 eine durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 21,2 % erzielt. Das EBIT-Wachstum lag in den Jahren 2024, 2025 sowie in den ersten neun Monaten 2026 jeweils deutlich oberhalb des Ziels von mindestens 5 %. Das durchschnittliche Wachstum der vertraglichen Nettoservicemarge (CSM) betrug bis Ende September 2026 rund 9 %. Gleichzeitig lag die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II kontinuierlich komfortabel über dem langfristigen Ziel von mehr als 200 %. Die Dividenden für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 lagen planmässig deutlich über dem Vorjahreswert, die angestrebte Ausschüttungsquote für die Dividende wurde im Verlauf des Zyklus auf rund 55 % des Nettokonzerngewinns angehoben. Die bisher erzielten Ergebnisse unterstreichen die langfristige Profitabilität der Hannover Rück.

Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Schaden-Rückversicherungsgeschäft in Deutschland wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong" und A.M. Best A+ „Superior".

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