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Aktie bewertet 12.08.2026 16:07:44

Hannover Rück-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

Hannover Rück-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel hat sich das Hannover Rück-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Hannover Rück
234.74 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.4 Prozent auf 249.40 EUR ab. Bisher wurden via XETRA 71’792 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 1.6 Prozent zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka
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