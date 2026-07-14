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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

228.00
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14.07.2026
SWX
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15.07.2026 07:36:08

Hannover Rück Buy

Hannover Rück
233.73 CHF 0.33%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Die deutsche Rentenreform könnten den hiesigen Versicherern über ihr Lebensversicherungsgeschäft in die Karten spielen, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Als Gewinner sieht er hier Allianz und die italienische Generali. Es könnten aber auch allgemein börsennotierte Versicherer profitieren dank der zu erwartenden Mittelzuflüsse in den Aktienmarkt./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
Unternehmen:
Hannover Rück 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
330.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
253.00 € 		Abst. Kursziel*:
30.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
252.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.64%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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