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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Analyse im Fokus 12.08.2026 10:52:44

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Hannover Rück
234.74 CHF 0.34%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Rückversicherers liege sieben Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran M Hossain in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings seien die rückversicherten Grossschäden deutlich höher als bei der Konkurrenz, was Fragen aufwerfe. Der Experte rechnet kurzfristig mit einer verhalten negativen Kursreaktion.

Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:35 Uhr 0.5 Prozent auf 251.60 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7.31 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 32’947 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0.7 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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