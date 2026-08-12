Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Wie erwartet, seien die Preise im zweiten Quartal stärker gesunken als im ersten Jahresviertel, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Bemerkenswerter sei, dass der Bestand an laufenden Verträgen des Rückversicherers um gut 12 Prozent zugelegt habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:57 Uhr um 0.3 Prozent auf 249.60 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 44.23 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29’539 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 1.5 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.