Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Am Montag klettert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.32 Prozent auf 10’784.10 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3.213 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’749.95 Punkten, nach 10’750.11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’793.55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10’749.88 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Wert von 10’600.37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’195.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 9’138.90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8.37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Antofagasta (+ 2.54 Prozent auf 36.76 GBP), Glencore (+ 2.17 Prozent auf 5.61 GBP), Anglo American (+ 2.00 Prozent auf 39.27 GBP), AstraZeneca (+ 1.79 Prozent auf 116.65 GBP) und GSK (+ 1.27 Prozent auf 18.41 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-1.20 Prozent auf 11.79 GBP), Diageo (-1.13 Prozent auf 17.44 GBP), JD Sports Fashion (-1.06 Prozent auf 0.91 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0.93 Prozent auf 69.55 GBP) und Bank of Georgia Group (-0.90 Prozent auf 133.89 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’270’882 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306.934 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch