FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel im Minus

Am Montag ging es im FTSE 100 via LSE schlussendlich um 0.28 Prozent auf 10’720.30 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.213 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’749.95 Punkte an der Kurstafel, nach 10’750.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’793.55 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’717.55 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, den Wert von 10’600.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 10’195.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9’138.90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7.73 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Endeavour Mining (+ 2.04 Prozent auf 41.95 GBP), Anglo American (+ 2.03 Prozent auf 39.28 GBP), GSK (+ 1.87 Prozent auf 18.52 GBP), Fresnillo (+ 1.74 Prozent auf 29.30 GBP) und Rolls-Royce (+ 1.48 Prozent auf 15.64 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Howden Joinery Group (-3.51 Prozent auf 7.98 GBP), Diageo (-3.43 Prozent auf 17.04 GBP), J Sainsbury (-3.23 Prozent auf 3.33 GBP), Experian (-3.15 Prozent auf 27.99 GBP) und Croda International (-3.01 Prozent auf 31.60 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 49’819’322 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306.934 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch