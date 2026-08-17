FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13.58 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die GSK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 73.649 GSK-Anteilen. Die gehaltenen GSK-Aktien wären am 14.08.2026 1’338.56 GBP wert, da der Schlussstand 18.18 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.86 Prozent angewachsen.

Alle GSK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72.89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch