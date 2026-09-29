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SDAX-Entwicklung 29.09.2026 15:58:15

Gewinne in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

OHB
166.94 CHF -3.08%
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Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.65 Prozent auf 18’367.52 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 92.082 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.057 Prozent höher bei 18’258.97 Punkten, nach 18’248.52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’258.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’458.21 Punkten erreichte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der SDAX 18’995.19 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der SDAX mit 17’927.03 Punkten berechnet. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 29.09.2025, mit 16’872.76 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.83 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell LPKF Laser Electronics (+ 8.28 Prozent auf 15.70 EUR), Basler (+ 4.82 Prozent auf 23.90 EUR), PVA TePla (+ 4.59 Prozent auf 31.42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.25 Prozent auf 71.10 EUR) und Südzucker (+ 4.15 Prozent auf 13.06 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen OHB SE (-6.50 Prozent auf 175.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.92 Prozent auf 28.30 EUR), pbb (-2.91 Prozent auf 3.07 EUR), Drägerwerk (-2.41 Prozent auf 121.40 EUR) und grenke (-1.81 Prozent auf 10.86 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 809’449 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.264 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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