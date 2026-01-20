Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Grand City Properties Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grand City Properties von 15,00 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.35 €
|
Abst. Kursziel*:
44.39%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.31%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
22.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit deutlichen Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Grand City Properties-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.25
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8.63
|0.35%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Richemont Buy
|08:41
|
Jefferies & Company Inc.
Kering Hold
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
Hermès Buy
|08:28
|
Bernstein Research
Ryanair Market-Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
BP Sector Perform
|08:24
|
RBC Capital Markets
TotalEnergies Outperform