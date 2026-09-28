Arbeitsmarkt: Laut Ifo-Umfrage streichen die Firmen in Deutschland zuletzt weniger Jobs

Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im September auf 95,1 (August: 94,8) Punkte. "Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich, eine echte Erholung ist aber noch nicht in Sicht", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "In der Industrie und im Handel werden weiterhin Stellen abgebaut." In der Industrie hat sich die Situation demnach nur geringfügig verbessert. Die Unternehmen planen in der Mehrheit weiterhin mit weniger Personal. Einstellungen sind lediglich in der Nahrungsmittelindustrie sowie bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen vorgesehen.

Bei den Dienstleistern halten sich Einstellungs- und Abbaupläne weitgehend die Waage. Zusätzliche Beschäftigte suchen Ingenieurbüros sowie Rechts- und Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfer. Auch die Leiharbeitsfirmen schöpfen wieder etwas Hoffnung. Im Handel überwiegen dagegen unverändert die Pläne zum Stellenabbau. Im Baugewerbe soll die Beschäftigtenzahl weitgehend konstant bleiben.

DJG/hab/mgo

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