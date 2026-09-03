NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,90 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die operative Entwicklung des Immobilienkonzerns sehe weiter gesund aus, doch an der Anlagestory habe sich wenig geändert, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer Einschätzung vom Donnerstag. Die höheren Finanzierungskosten belasteten weiterhin die Barmittelentwicklung. Zudem hätten die anhaltenden Aktienkäufe von Großaktionär Aroundtown, der per Juli 83 Prozent an Grand City halte, den Streubesitz und die Liquidität weiter verringert./rob/gl/ag;