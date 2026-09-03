Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9393 0.1%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’469 -0.1%  Bitcoin 65’479 -0.2%  Dollar 0.8075 0.0%  Öl 95.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krypto-Comeback: Bitcoin steigt über 81'000 US-Dollar – doch Fidelity warnt
AEVIS-Aktie: Eine Million Aktien bei institutionellem Investor platziert
Darum herrscht bei Franken, Euro und US-Dollar wenig Bewegung
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
Nestlé-Aktie: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland
Suche...
Plus500 Depot

Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

8.63
CHF
0.03
CHF
0.34 %
03.09.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 06:47:22

Grand City Properties Hold

Grand City Properties
8.63 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 9,90 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die operative Entwicklung des Immobilienkonzerns sehe weiter gesund aus, doch an der Anlagestory habe sich wenig geändert, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer Einschätzung vom Donnerstag. Die höheren Finanzierungskosten belasteten weiterhin die Barmittelentwicklung. Zudem hätten die anhaltenden Aktienkäufe von Großaktionär Aroundtown, der per Juli 83 Prozent an Grand City halte, den Streubesitz und die Liquidität weiter verringert./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
9.24 € 		Abst. Kursziel*:
2.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
9.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.60%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten