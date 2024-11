NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Zahlen des Immobilienkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Der nach neun Monaten erkennbare Trend entspreche in etwa den Erkenntnissen aus dem ersten Halbjahr, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/la;