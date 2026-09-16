Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
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16.09.2026 17:58:17
SDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen
So performte der SDAX am dritten Tag der Woche letztendlich.
Zum Handelsende notierte der SDAX im XETRA-Handel 0.37 Prozent fester bei 18’194.24 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91.894 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.206 Prozent auf 18’164.73 Punkte an der Kurstafel, nach 18’127.33 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18’071.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’224.58 Punkten lag.
SDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.811 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der SDAX bei 18’633.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’423.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’630.94 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.83 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im SDAX
Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 5.10 Prozent auf 68.00 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4.29 Prozent auf 58.40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.88 Prozent auf 12.05 EUR), PVA TePla (+ 3.66 Prozent auf 29.46 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3.55 Prozent auf 54.00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Vincorion (-5.17 Prozent auf 18.17 EUR), Grand City Properties (-3.96 Prozent auf 8.00 EUR), CANCOM SE (-2.61 Prozent auf 22.35 EUR), Eckert Ziegler (-1.88 Prozent auf 12.03 EUR) und Sixt SE St (-1.67 Prozent auf 67.85 EUR).
Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 682’964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.194 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.24 zu Buche schlagen. Mit 8.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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