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XETRA-Handel im Blick 15.09.2026 17:58:16

Schwacher Handel: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: SDAX letztendlich in der Verlustzone

Wenig verändert zeigte sich der SDAX am Abend.

Wacker Neuson
22.70 CHF 2.38%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (minus 0.11 Prozent) bei 18’161.57 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.741 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.235 Prozent auf 18’224.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’182.00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’224.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’094.75 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’633.51 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der SDAX mit 18’534.14 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der SDAX bei 16’714.19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.64 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Energiekontor (+ 3.28 Prozent auf 25.20 EUR), GFT SE (+ 2.51 Prozent auf 26.55 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.43 Prozent auf 23.15 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2.26 Prozent auf 22.65 EUR) und Wacker Neuson SE (+ 2.12 Prozent auf 24.10 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Befesa (-5.68 Prozent auf 34.90 EUR), Grand City Properties (-3.14 Prozent auf 8.33 EUR), SMA Solar (-3.12 Prozent auf 55.85 EUR), ASTA Energy Solutions (-3.11 Prozent auf 56.00 EUR) und Ottobock (-2.71 Prozent auf 53.80 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 1’353’714 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.238 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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