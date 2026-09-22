Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.14 Prozent stärker bei 18’245.41 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91.847 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0.115 Prozent stärker bei 18’240.85 Punkten, nach 18’219.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’260.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’237.36 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18’564.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’395.47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’944.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.13 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 1.32 Prozent auf 30.62 EUR), tonies (+ 1.23 Prozent auf 11.48 EUR), Kontron (+ 1.13 Prozent auf 21.40 EUR), secunet Security Networks (+ 0.92 Prozent auf 220.50 EUR) und Mutares (+ 0.79 Prozent auf 25.65 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Vincorion (-1.89 Prozent auf 18.43 EUR), PATRIZIA SE (-1.28 Prozent auf 6.93 EUR), PNE (-1.28 Prozent auf 6.95 EUR), Grand City Properties (-1.04 Prozent auf 7.62 EUR) und NORMA Group SE (-0.91 Prozent auf 17.42 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 120’453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 4.220 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 8.25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch