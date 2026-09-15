Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.03 Prozent tiefer bei 18’176.22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 92.741 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.235 Prozent auf 18’224.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’182.00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’094.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’224.94 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX 18’633.51 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der SDAX bei 18’534.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’714.19 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4.73 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3.07 Prozent auf 25.15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.43 Prozent auf 23.15 EUR), KSB SE (+ 2.22 Prozent auf 830.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.81 Prozent auf 22.55 EUR) und MLP SE (+ 1.76 Prozent auf 9.24 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Befesa (-3.92 Prozent auf 35.55 EUR), Ottobock (-2.89 Prozent auf 53.70 EUR), ASTA Energy Solutions (-2.77 Prozent auf 56.20 EUR), Grand City Properties (-2.44 Prozent auf 8.39 EUR) und EVOTEC SE (-2.24 Prozent auf 2.80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 730’461 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.238 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch