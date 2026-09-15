SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
15.09.2026 15:58:21
Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter
Der SDAX zeigt sich am Dienstag wenig bewegt.
Am Dienstag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.03 Prozent tiefer bei 18’176.22 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 92.741 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.235 Prozent auf 18’224.71 Punkte an der Kurstafel, nach 18’182.00 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’094.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18’224.94 Einheiten.
SDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SDAX 18’633.51 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der SDAX bei 18’534.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’714.19 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4.73 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3.07 Prozent auf 25.15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.43 Prozent auf 23.15 EUR), KSB SE (+ 2.22 Prozent auf 830.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.81 Prozent auf 22.55 EUR) und MLP SE (+ 1.76 Prozent auf 9.24 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Befesa (-3.92 Prozent auf 35.55 EUR), Ottobock (-2.89 Prozent auf 53.70 EUR), ASTA Energy Solutions (-2.77 Prozent auf 56.20 EUR), Grand City Properties (-2.44 Prozent auf 8.39 EUR) und EVOTEC SE (-2.24 Prozent auf 2.80 EUR).
SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 730’461 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4.238 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
15:58
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
07.09.26
|XETRA-Handel: SDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
31.08.26
|KSB SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.26
|SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)