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Rückzug aus der Schweiz 25.09.2026 17:51:00

Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem "Special.T" wird eingestellt

Nestlé-Aktie schwächer: Teekapselsystem

Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein.

Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Zuerst hatte "20 Minuten" über das Aus berichtet.

Neben der Schweiz betrifft der Rückzug Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Die Teekapseln sollen verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Nestlé rechnet damit, dass sie noch bis Ende Februar 2027 verfügbar sein werden.

Neue Maschinen werden nicht mehr verkauft

Neue "Special.T"-Maschinen werden bereits nicht mehr verkauft. Für Geräte mit laufender Garantie soll der Kundendienst bis dahin bestehen bleiben, wie es hiess.

Nestlé begründet Aus mit veränderten Konsumgewohnheiten

Nestlé begründet das Aus mit veränderten Gewohnheiten beim Teekonsum zu Hause und einer Überprüfung des Portfolios. Der Konzern wolle seine Mittel stärker auf Marken und Kategorien konzentrieren, die langfristiges Wachstum versprechen.

Special.T seit 2010 auf dem Markt

"Special.T" war 2010 als weiteres Kapselsystem von Nestlé lanciert worden. Es knüpfte an das mit Nespresso-Kaffee etablierte Konzept portionierter Getränke an. Die Maschine erkannte die jeweilige Teesorte und passte Wassertemperatur und Brühzeit automatisch an.

Bereits 2021 hatte Nestlé das Geschäft allerdings zurückgefahren und den Verkauf der Teekapseln aus dem Detailhandel vollständig in den eigenen Onlinehandel verlagert. Damals hatte ein Sprecher erklärt, das Produkt sei im Handel nicht erfolgreich genug gewesen.

Die Nestlé-Aktie gab an der SIX letztlich 0,99 Prozent auf 77,17 CHF nach.

Vevey (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2915 21.12.2029 160235644
Long 12.4661 18.06.2027 157436285
Long 772.9 18.12.2026 158464287
Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.4011 17.12.2027 158194264
Short 386.45 18.12.2026 157036860
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1601 12.73 140186235
Long 12.0766 6.85 157036621
Long 29.7269 1.75 157036616
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3352 13.86 157975561
Short 11.3662 7.06 157689804
Short 21.4694 2.88 160676483
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.33 114568553
Long 8 -11.76 121877361
Long 12 15.90 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.87 SWBZHU
Long 13’057.28 13.77 SPSB7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Nestlé am 25.09.2026

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